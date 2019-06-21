الصين تنقذ 1100 امرأة من "إغراء الزواج"

وأوضحت وزارة الأمن العام، الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 1300 مشتبه بهم، بتهم قيامهم بإغراء واختطاف للنساء بعد وعود بالوظائف أو الزواج.
واستمرت العملية المشتركة من يوليو، وحتى ديسمبر من العام الماضي.
وارتفع الطلب على العرائس الأجانب في الصين في السنوات الأخيرة. ويقول خبراء إنه إرث لسياسة الطفل الواحد السابقة في البلاد، التي شوهت التوازن بين الجنسين لصالح الرجال.
وتقول جماعات مناصرة إن النساء في جنوب شرق آسيا كثيرا ما يتم إغرائهن عبر الحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها في الصين ومن ثم يتم تخديرهن.
ويقولون إن العديد من النساء المتاجر بهن يجدن صعوبة في الحصول على مساعدة في الصين، لأن القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية تجعل من الصعب على شبكات الدعم العمل.
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