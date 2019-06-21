شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اقتصادية البرلمان تبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 3 اجتماعات بعد غدا السبت لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال 3 اجتماعات آخرين بعد غد الأحد.

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وتستكمل لجنة الشئون الإقتصادية، يوم الاثنين المقبل، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

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بالإضافة إلى استكمال مناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي لا تحقق أرباحاً، على سبيل الحصر الشركة القابضة للسياحة والفنادق وكيفية النهوض بها، ومراجعة خطط التطوير وإعادة هيكلة الشركة.

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