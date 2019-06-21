شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسعى "رايتس ووتش" لاستغلال أى حدث بمصر لتحقيق أهداف سياسية مغرضة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية تعمل مغالطات كثيرة ويغطى عليها صفة التجني على الدولة المصرية وأجهزتها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هيومان رايتس ووتش تسعى لاستثمار أى حدث فى مصر فى أغراض سياسية وإعلامية مغرضة لتنشر عنه الأكاذيب، موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى انتهاج تلك المنظمة الحقوقية سياسة عدائية ضد مصر.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن هيومان رايتس ووتش دائما ما تتضمن فى تقاريرها أكاذيب ردت عليها مصر فى وقت سابق بالأدلة حيث تتجاهل دائما الرد المصرى .