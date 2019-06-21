تعرف على موازنة صندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وبدأت اللجنة فى مناقشته خلال اجتماعاتها السابقة، وفيما يلى نرصد كيفية وضع موازنة الصندوق:
يكون للصندوق موازنة خاصة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون الصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وله أن يفتح حسابا أو أكثر بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ويرحل الفائض من موازنته الى موازنة السنة التالية.
ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
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