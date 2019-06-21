شكرا لقرائتكم خبر عن المتقاعدون في قطر.. تهميش متعمد ومطالبات بحماية إجتماعية لهم من "الحمدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس إن المتقاعدين القطريين يعيشون واقعا قاسيا وسط قوانين مجحفة لا تراعي ما قدموه للدويلة الخليجية الصغيرة، وهو ما دفع عدد من الخبراء والقانونيين إلى القول بضرورة تغيير القوانين اللإنسانية التي وضعتها عصابة الحمدين، لرد الجميل لكبار السن الذي أفنوا أعمارهم في خدمة الشعب القطري.

جاء ذلك خلال مشاركة عدد من الخبراء والقانونيين في حلقة نقاشية عقدها مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» بالدوحة، مطالبين بإصدار وسن قانون قطري جديد يحمي حقوق جميع المتقاعدين القطريين في جميع الوزارات والهيئات والشركات العاملة في الدولة بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب المهن الحرة.

ويعاني المتقاعدون القطريون وكبار السن من إجحاف كامل من قبل المؤسسات الحكومية، فوفقا للمشاركين في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ووقاية كبار السن من التمييز والإساءة" يعاني كثير منهم من التمييز والإساءة، كما أن رواتبهم لا تكفيهم، وتتركهم الدولة عالة على جمعيات المسنين.

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وطالب المشاركون بوضع آليات تضمن حماية المسنين من كافة أشكال التمييز، والعنف والاستغلال على مستوى الأسرة والمجتمع، وتجريم هذه الممارسات وملاحقة مرتكبيها، خصوصا بعد زيادة هذه الجرائم في الفترة الأخيرة.

وطالب المشاركون بضرورة توفير معاشات الشيخوخة والحماية والتأمين الصحي للمسنين،وإدراج طب المسنين وعلم الشيخوخة في برامج التدريس في كليات الطب وإدراج قضايا المسنين في مواضيع الدراسات وبحوث التنمية المستدامة.