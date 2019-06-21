شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان يكشف: التنظيم فى نظر عناصر الجماعة عقيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

"الإخوان عبدة التنظيم" بهذه الكلمة كشف المستشار عماد أبو هاشم المستشار المنشق عن جماعة الإخوان، عقيدة التنظيم.

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وقال "أبو هاشم" فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك :"الإسلام يدعو الناس إلى ترك عبادة العباد وعبادة رب العباد ، أما "الإخوانية" فإنها تصرف الناس عن عبادة رب العباد إلى عبادة تنظيم الإخوان".

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وتابع "أبو هاشم" الذى يعيش حاليا فى تركيا وقد تلقى العديد من التهديدات من جماعة الإخوان:"التنظيم فى نظر الإخوان هو الرب المعبود (اللاهوت) الذى إليه يرجع الأمر كله، وكبير كهنتهم (المرشد) هو نائبه - فى الأرض - المفوض بأمر جميع العباد (الناسوت) .

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