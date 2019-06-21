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شباب أكثر من 43 دولة إفريقية يشاركون بالملتقى التثقيفى الثالث للوفد الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ‌

فى إطار جهود القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لدعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وفى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019 ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع مركز التعليم المدنى بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة الملتقى التثقيفى الثالث للوفد الإفريقى المشارك بمنحة ناصر للقيادة من أكثر من 43 دولة أفريقية .

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والقى  قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب أفريقيا الواعد مقدماً التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لشعب مصر.

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الشباب المشاركين في المنحة

وشملت فعاليات الملتقى محاضرة عن الأعمال  البطولية التى قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة لتطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض كذلك إستعراض المشروعات التنموية التى تنفذها جمهورية مصر العربية فى دول قارة أفريقيا ، وشارك عدد من الشباب الإفريقى  بتقديم عدد من الفقرات بالزى الرسمى للتعريف بدولهم ، كما تم تنفيذ  فقرة فنية تضمنت النشيد القومى لبعض الدول الإفريقية .

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وفى نهاية الملتقى تم تكريم أبناء وأسر شهداء القوات المسلحة الذين شاركوا بقوات حفظ السلام بافريقيا وتكريم  منظمى الندوة وعدد من الشباب الافريقى.

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