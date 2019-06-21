شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: الخلل فى منظومة الإعلانات يهدر موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك خلل فى منظومة إعلانات الطرق والمحال العامة والمواقف وساحات الانتظار، لأن أغلبها غير مرخص، مما يهدر الكثير من الأموال على الدولة.
وأضاف "السجينى"، فى تصريح له، أن منظومة الإعلانات على الطرق العامة فيها خلل وعشوائية، حيث إن نحو 70% منها عشوائى، وكذلك المحال العامة نحو 80% منها غير مرخص، وكذلك الساحات والمواقف وأماكن انتظار السيارات، ومنظومة النظافة، متابعا: "كل هذه رسوم وأموال تضيع على خزينة الدولة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "محافظة الجيزة مثلا فيها ملف المواقف مهمل ولو أنا محافظ كنت أحالته كله للنيابة، فموارد المواقف بالجيزة ضعيفة جدا مقارنة بالإسكندرية وغيرها، والمحافظة تحتاج إلى نظرة..مساحة وسكان ومواردها الذاتية منخفضة جدا".
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