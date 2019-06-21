شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مطروح: مناقشة طلب إحاطة حول تغيير نظام تأجير الشواطئ بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان فضل، إن طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تخوف الشباب بمحافظة مطروح من تغيير النظام المعمول به منذ سنوات في تأجير الشواطئ، سيتم مناقشته بلجنة الإدارة المحلية يوم الاثنين المقبل، فى حضور التنفيذيين لاتخاذ اللازم فى هذا الصدد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأجير الشواطئ يهدف لخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة وأنه يتم استغلالها فى فصل الصيف فقط وبالتاى فهى تعد مصدر رزق ودخل للكثير من الأسر التى تعتمد على التأجير بشكل أساسى، وذلك فى إطار توفير فرص العمل وفى نفس الوقت لجلب مزيد من المواطنين ودعم ملف السياحة الداخلية.

وأشار النائب، إلى أن ملف السياحة الداخلية يتطلب رؤية للتعامل وجذب المواطنين للأماكن الساحلية أمر مطلوب ورفع أسعار التأجير سينعكس على المواطن بشكل صريح وهذا الأمر قد يسبب عزوف المواطنين فى الوقت الذ تسعى الدولة لتشجيع السياحة الداخلية، مطالبا بإعادة النظر فى هذا الأمر .

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