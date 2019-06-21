وكيل أوقاف السويس يدخل في "حوار ودي" مع لاعبي تونس بعد الصلاة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أدى الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، صلاة الجمعة في مقر إقامة بعثات منتخبات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الافريقية التي تُلعب على أرض السويس.

وقال أيمن مهران المتحدث الإعلامي لأوقاف السويس، إن الشيخ محمد العجمي توجه إلى المنتجع الذي تقيم فيه بعثات منتخبات تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا، وألقى خطبة الجمعة في مسجد المنتجع بعنوان "مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر".

وأضاف أن وكيل أوقاف السويس تحدث في الخطبة عن أن الاسلام دين الأمن والأمان والسلم والسلام والبر والاحسان، وأن الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية وإنسانية عظمية، بها تدعم الثقة ويتحقق الأمن والأمان بين الشعوب، وتنمو بها أواصر التعاون والمودة والبناء والتقدم بين أبناء المجتمع الواحد.

وتابع أن "العجمي" تقدم وأّمَّ بعثات المنتخبات الأربعة في صلاة الجمعة، وعقب الصلاة دار حديث ودي بينه وبين بعض لاعبي منتخب تونس والجهاز الفني.