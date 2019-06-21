أحرق 100 دراجة نارية.. حبس المتهم في واقعة "جراج بلتان" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة طوخ بإشراف المستشار هيثم عزوز المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الجمعة، حبس سائق 4 أيام في واقعة حرق جراج دراجات نارية في قرية بلتان ما تسبب في احتراق 100 دراجة بخارية، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الحرق العمد.

وأدلى المتهم، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات حيث أقر بارتكابه الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين نجل مالك الجراج "ز.ر" بسبب إقدام الأخير بمعايرته بسابقة اتهامه في قضيتي سرقة وتبديد فقرر الانتقام وتسلل للجراج وأشعل النار في أحد الدراجات البخارية المتواجدة ما تسبب في احتراق الجراج كله.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، قد كشفت غموض واقعة احتراق 100 دراجة بخارية داخل جراج خاص بقرية بلتان بطوخ، وتبين أن وراء الحادث عاطل لديه سابقة سرقة وكان مالكي الجراج يعيرونه بها ما دفعه للانتقام.