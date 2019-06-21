ايران تعلن المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي تبدأ في 7 يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - اصفهان(إيران)- (د ب ا):

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المرحلة الثانية لخفص التزامات بلاده بموجب الاتفاق النووي سوف تبدأ في السابع من الشهر المقبل.

وقال ظريف في تصريحات على هامش اجتماعه مع وزيرالخارجية التركية مولود تشاووش اوغلو اليوم الجمعة في محافظة اصفهان الإيرانية،أن المرحلة الأولى من خفض إيران لإلتزاماتها بالاتفاق النووي بدأت في الثامن من مايو الماضي ، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من قرارها في السابع من يوليو المقبل،بحسب وكالة انباء فارس الإيرانية.

وأضاف ظريف" الخطوة التالية التي ستقوم بها ايران ليست خارج الاتفاق النووي".

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كانت الرئيس الإيراني حسن روحاني قد بعث رسائل للاطراف الباقية في الاتفاق النووي ،وهى فرنسا والصين وروسيا وبريطانيا والمانيا، في الثامن من الشهر الماضي اخطرهم فيها باعتزام بلاده تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة في شهر مايو من العام الماضي وقيامها بفرض عقوبات على طهران ،شملت صادرات النفط الإيرانية.

وامهل روحاني الاوروبيين 60 يوما لتنفيذ تعهداتهم .

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر يناير الماضي إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.