محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):
تعالت الأصوات اليوم الجمعة، المحذّرة في الجزائر ممّا وصفوه بـ"تلغيم الشّارع" بفتنة الجهوية ، معبّرين على أن الشّعب متلاحم بجميع مكوّناته.
وحمل الجزائريون في الجمعة الـ18 من عمر الحراك الشعبي، شعارات الوحدة، معتبرين خطاب رئيس أركان الجيش، احمد القايد صالح الأخيرة "مستفزّة" للأمازيج الذين يصرّون على حمل علم "الهوية" الأمازيجية ومنذ الـ22 فبراير.
كان رئيس اركان الجيش قد استنكر في خطابه أول أمس الأربعاء من رفع رايات غير العلم الوطني.
وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في مظاهرات جديدة للمطالبة برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأوّل نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، هذه الأسماء التي احتجّ الجزائريون على بقائها في الحكم رغم تأكيده على رفضه لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون يحذرون مما وصفوه بـ"الجمعة الملغمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.