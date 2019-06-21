طيران الإمارات تحول مسار رحلاتها بعيدًا عن مناطق الصراع المحتملة بالخليج

قالت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات، إن الشركة التى يوجد مقرها فى دبى تحول مسار رحلاتها بعيدًا عن مناطق الصراع المحتملة بمنطقة الخليج وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة. الخليج وسط توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة بالمنطقة. وأضافت "أثر تحويل المسارات على توقيتات وصول وإقلاع بعض الرحلات بدرجة محدودة"، لكنها لم تذكر دولًا أو مناطق بعينها تتفاداها طائرات الشركة، واستطردت "نتابع التطورات الجارية بعناية وسندخل المزيد من التعديلات على العمليات إذا دعت الحاجة".

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