الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع ألمانيا

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني - مجلس الوزراء - ليو خه ، إنه يتعين على بكين وبرلين استغلال الفرصة لتعزيز التعاون العملي لصالح الشعبين والشركات، ودعم تنمية الحوكمة الاقتصادية الدولية والحماية المشتركة للازدهار والاستقرار في العالم.

وأشاد خه - في تصريحات صحفية

اليوم خلال محادثات مع وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني "بيتر التماير" في العاصمة (بكين) - بالزخم القوي لتنمية العلاقات بين البلدين، حيث حافظت الدولتان على تبادلات رفيعة المستوى وثقة متبادلة تزداد قوة كلمامضت العلاقات قدما.من جانبه، قال وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني "بيتر التماير" إن الجانب الألماني يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ولدى الشركات الألمانية استعداد قوي للتعاون مع الصين.وأضاف التماير أن ألمانيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، وإرسال إشارات مهمة للعالم من أجل دعم التعددية.