لهذا السبب.. رئيس البرلمان الجورجي يستقيل من منصبه

قال الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان استقال من منصبه؛ عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية؛ ذكرت ذلكقناة "روسيا اليوم"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكانت رئيسة جورجيا "سالوميه زورابيشفيلي" قد قطعت في وقت سابق زيارة خارجية كانت تقوم بها للعودة
ودعت المعارضة الجورجية إلى تنظيم احتجاج جديد خارج البرلمان مساء اليوم؛ وذلك بحسب ما صرح به "جريجول فاشادزي" مرشح المعارضة الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام زورابيشفيلي، لإحدى وسائل الإعلام المحلية.
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