لهذا السبب.. رئيس البرلمان الجورجي يستقيل من منصبه

قال الحزب الحاكم في جورجيا، اليوم الجمعة، إن رئيس البرلمان استقال من منصبه؛ عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية؛ ذكرت ذلك

قناة "روسيا اليوم"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.وكانت رئيسة جورجيا "سالوميه زورابيشفيلي" قد قطعت في وقت سابق زيارة خارجية كانت تقوم بها للعودةإلى العاصمة "تبليسي"؛ عقب إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الشرطة، ومتظاهرين تجمعوا خارج مبنى البرلمان.ودعت المعارضة الجورجية إلى تنظيم احتجاج جديد خارج البرلمان مساء اليوم؛ وذلك بحسب ما صرح به "جريجول فاشادزي" مرشح المعارضة الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام زورابيشفيلي، لإحدى وسائل الإعلام المحلية.