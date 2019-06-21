قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مسجدًا شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بتفجير حزام ناسف داخل مسجد في منطقة البلديات

شرقي بغداد.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن انفجارًا بحزام ناسف

استهدف، ظهر اليوم، حسينية الإمام المنتظر، بمنطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مبينا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث.