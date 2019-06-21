"منظمة الأمن والتعاون الأوروبي" يدعو إلى إصلاحات رئيسية في البوسنة

شدد ميروسلاف لاجاك، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير خارجية سلوفاكيا، على ضرورة تبني إصلاحات رئيسية في البوسنة والهرسك واستكشاف جميع السبل لتحقيق ذلك.

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الجمعة، من مقرها في فيينا، أن تصريحات لاجاك جاءت في ختام زيارته التي استمرت يومين للبوسنة والهرسك، أجرى خلالها لقاءات مع أعضاء مجلس الرئاسة

الثلاثة ميلوراد دوديك وشفيق ظافروفيتش وزيلكو كومشيتش وقادة الأحزاب وشخصيات عامة وسياسية من كل الاتجاهات.

وأوضح البيان أن لاجاك سعى خلال المحادثات إلى معرفة المزيد عن التطورات الحالية، مشددًّا أيضًا على الحاجة إلى إعادة الانخراط في الحوار حتى يتسنى للبلاد الخروج من المأزق الذي أعاق

التقدم بسبب تفاقم الانقسامات الاجتماعية.

ولفت البيان إلى دعوة رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى تشكيل حكومة فاعلة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات دون أي تأخير وتكثيف الجهود لدفع خطة الإصلاح.

وشدد البيان على دعوة كل الأطراف لكي تتطلع إلى المستقبل وتركز على زيادة فرص العمل وتحسين الرعاية الصحية وضمان التعليم الجيد دون تمييز وسن السياسات البيئية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وزيادة الشفافية والمهنية في القضاء وتعزيز المصالحة وحماية حقوق الإنسان.