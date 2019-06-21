ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالتهاب الدماغ في الهند إلى 122 طفلًا

ارتفعت حصيلة الوفيات في مدينة "مظفربور" بولاية "بيهار" الواقعة شرق الهند إلى 122 طفلا ؛ جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة أن أكثر من 600 طفل في

يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع. الحاد.وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة أن أكثر من 600 طفل فيالولاية مصابون بأعراض متلازمة التهاب الدماغ الحاد.يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسي يسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.

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