الاتحاد الأوروبي يجدّد تحذيره لبريطانيا بأن اتفاق "بريكست" غير قابل للتفاوض

وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً جديداً إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكداً أنه لن يكون من الممكن إدخال أي تعديلات على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه حول عملية "بريكست"، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر صحافي: "إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً".

وكان المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون حذّر الأربعاء الماضي، من أن البلاد ستخسر الكثير إذا لم تخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.

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وقال خلال مناظرة تلفزيونية مع أربعة مرشحين آخرين يسعون لنيل المنصب لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي استقالت، إن الحكومة ستخسر الثقة بشكل كارثي إذا لم تنفذ الانسحاب من التكتل الأوروبي في الوقت المحدد، موضحاً أنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.

إلاّ أنّ حاكم "بنك انكلترا" المركزي مارك كارني أكد اليوم، أن "بريكست" دون اتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وشدّد حاكم "بنك انكلترا على ضرورة أن نكون واضحين، واعتبار أن عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى رسوم جمركية آلياً، لأن الأوروبيين سيكونون مجبرين على أن يطبقوا معنا ذات القواعد التي يطبقونها مع الآخرين".

تجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين البريطاني صرّح أمس الخميس، بأن وزير الخارجية جيريمي هانت وبوريس جونسون هما المرشحان الأوفر حظاً، والمتنافسان الأخيران في السباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد تصويت من المشرعين المحافظين.