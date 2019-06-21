كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون ضغوطًا جديدة للعودة إلى ديارهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم السلطات اللبنانية بحملتها الأكثر عدوانية حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة إلى ديارهم وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تمكنهم من إمداد جزورهم.

كما يقول البعض في لبنان إنه بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا المجاورة، تحملوا ما يكفي من عبء استضافة أعلى تجمع للاجئين للفرد في العالم - مليون شخص، وسط سكان لبنانيين يبلغ عددهم حوالي 5 ملايين - وخاصة في وقت يواجهون فيه تدابير تقشفية وضعف الاقتصاد.

ولقد تراجعت المشاعر المعادية للاجئين في لبنان وتضاءلت في الماضي، مع إستمرارها ولكنها محدودة بين عامة الناس الذين مزقتهم المشاعر المتضاربة والاستياء من هيمنة سوريا في الماضي والقلق من تأثير اللاجئين على التوازن الطائفي الدقيق في بلادهم، ولكن أيضًا التعاطف مع اللاجئين وسط ذكريات نزوحهم خلال الحرب الأهلية الطويلة في لبنان.

ولكن هذه المرة نجم صاعد في سياسة البلاد قد ركز على هذه القضية، وزير الخارجية جبران باسيل الذي يقوم الحملة، قال إن على السوريين العودة إلى ديارهم واستخدام لغة قومية، مثل قول "التمييز الجيني" للبنانيين سيوحدهم لمواجهة قضية اللاجئين.

وخلال أحد المظاهرات التي نظمها حزب باسيل هذا الشهر - والتي عقدت تحت شعار "توظيف لبناني" - هتف المتظاهرون "خرجت سوريا".

وحاول البعض اقتحام متجر يديره سوري، مما أثار مشاجرة، وظهرت الملصقات في الشوارع وتدعو السكان عبر الإنترنت للإبلاغ عن أي سوري يعمل دون تصريح.

كما تشير التوترات إلى أن ردة الفعل في البلدان المضيفة المثقلة بأوضاع اللاجئين المستعصية تتشابك مع السياسات المحلية.

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كما تضخمت أعداد النازحين في جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية. ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن 71 مليون شخص تم اقتلاعهم من منازلهم حتى هذا العام، منهم 26 مليون لاجئ، أي ضعف العدد منذ 20 عامًا.

وقالت ميريل جيرارد، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان: "من هذا العدد القاتم، يبرز لبنان كدولة بها أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد". "إنها مسؤولية كبيرة يتحملها لبنان ويتعين على العالم أجمع إظهار تضامنه مع البلدان التي تقف أمام تدفق اللاجئين".

وبدأ حلفاء الباسل في الحكومة تطبيق القوانين التي نادرًا ما تنفذ، وإغلاق المتاجر التي يملكها أو يوظفها السوريون دون تصاريح ويأمرون بهدم أي شيء في مخيمات اللاجئين يمكن أن يكون منزلًا دائمًا.

كما يحاول اللاجئون التغلب على هذه العاصفة.

حيث قام السوريين في بلدة عرسال، بالقرب من الحدود السورية، حيث يعيش 60،000 لاجئ في مخيمات غير رسمية أقيمت في الحقول، بهدم الجدران الحجرية والخرسانية التي أضافوها إلى أكواخهم من القماش والصفائح المعدنية والبلاستيكية، في محاولة لصنع لهم القدرة على تحمل الشتاء القاسي في المنطقة الجبلية، أعطاهم الجيش مهلة حتى 1 يوليو لإزالة أي جدار أطول من ارتفاع الخصر.

وقال السوريون بغض النظر عن مقدار ضغطهم على السلطات، ليس لديهم خيار سوى البقاء.

