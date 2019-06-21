كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رئيس البرلمان في جورجيا بعد الاضطرابات العنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحزب الحلم الجورجي، الحاكم كاخا كالادزه، إن رئيس البرلمان الجورجي أيراكلي كوباخيدزه يوم الجمعة، استقال بعد يوم من احتجاجات عنيفة خارج مبنى البرلمان هزت تبليسي.

ويُذكر أنه أُصُيب مئات الأشخاص من المحتجين وضباط الشرطة في الاشتباكات بعضهم بإصابات خطير، حيث تظاهر المتظاهرون ضد صفوف شرطة مكافحة الشغب، وألقوا الزجاجات والأحجار، وأمسكوا بدروع مكافحة الشغب، مما أدى إلى رد شديد.

وجدير بالذكر أنهم كانوا يحتجون على مشاركة وفد روسى فى الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية.

