كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون يملأون شوارع هونج كونج احتجاجًا على قانون "تسليم المجرمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق آلاف المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء الطرق وأحاطوا بمقر الشرطة في هونج كونج يوم الجمعة في أحدث مظاهرات احتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار احتجاجات عنيفة وأغرق المدينة التي تحكمها الصين في أزمة.

وكانت هناك مجموعات من الطلاب معظمهم يرتدون القبعات الصلبة ونظارات واقية وأقنعة الوجه أقامت حواجز على الطرق والسيارات المحاصرة في مظاهرة سلمية بشكل عام للمطالبة القائد كاري لام، الذي قام بترويج ثم تأجيل مشروع القانون، وإلغاء ذلك تمامًا.

وقال الطالب إديسون نغ الذي كان يحتج في درجة حرارة شديدة تبلغ نحو 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت): "احتجاجنا الآن لكي نضغط على الحكومة لكي يقوموا بتغيير خطط التسليم الخاصة بهم".

