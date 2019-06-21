كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تشن حملة على الشركات ذات الأسماء الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر الحكومة الصينية أن أسماء، مثل "حي مانهاتن، فينيسيا جاردن، سلسلة فنادق فيينا" تبدو أجنبية للغاية ويجب أن تتغير.

وأصدرت المقاطعات والمدن في جميع أنحاء الصين إشعارات تضغط على المسؤولين من القطاعين العام والخاص لإعادة تسمية الشركات والجسور والأحياء، مما يعكس الجهود المتجددة التي بذلتها حكومة الرئيس شي جين بينج من أجل تعميق الهوية الصينية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، اليوم، فقد ظهرت هذه الخطوة بعد أن قامت فنادق فيينا، التي تدير موقعها في 2500 موقع في الصين، بإدانة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وقفز مستخدمون آخرون للسخرية من هذه الخطوة.

وأكدت وزارة الشؤون المدنية الصينية اليوم الجمعة، أن الحملة جارية، لكنها قالت إن بعض الحكومات المحلية لا تنفذ القاعدة الجديدة بدقة، وأبقت على الأسماء الأجنبية التى لديها تأثير اجتماعي قبيح يجب تنظيفه.