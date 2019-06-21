كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 550 شخصا فى الهند بعد مظاهرات للحصول على مياه الشرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي القبض على 550 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع في الهند بعد مطالبتهم بالحصول على مياه الشرب وسط أزمة الجفاف في البلاد.

وتجمّعت المسيرات في مدينة كويمباتور الجنوبية بعد تجمعهم خارج مقر الحكومة المحلية يوم الأربعاء للمطالبة بتسليم المياه العذبة على الأقل كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وتعاني ولاية تاميل نادو، حيث تقع كويمباتور، من جفاف حاد بعد هطول الأمطار الموسمية الخفيفة في عام 2018 مع موجة الحر هذا الصيف تسببت في انخفاض الإمدادات.

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ونتيجة لذلك، اضطر ملايين الأشخاص إلى الاعتماد على شحنات شاحنات المياه وملء حاويات المياه بمضخات يدوية.

وفي كويمباتور، نظمت الاحتجاجات من قبل حزب "دى ام كى" السياسي للمطالبة بتخصيص أفضل للموارد المائية بعد مزاعم بسوء الإدارة من قبل المسؤولين، كما طالبوا باستقالة وزير الإدارة البلدية إس بي فيلوماني لفشله في اتخاذ تدابير لمنع الجفاف.

وقوبلت المسيرات بمقاومة من الشرطة بعد أن قال الضباط إنهم لم يُمنحوا تصريحًا للمسيرة.