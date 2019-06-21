كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تستدعي سفير سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير سويسرا بطهران (بصفتها راعية المصالح الأمريكية في البلاد) وسلمته احتجاجا رسميا على انتهاك طائرة أمريكية مسيرة للأجواء الإيرانية.

وسلم مساعد وزير الخارجية والمدير العام للشؤون الامريكية بوزارة الخارجية "محسن بهاروند" خلال لقائه السفير السويسري، مذكرة احتجاج رسمية على انتهاك طائرة أمريكية مسيرة للاجواء الايرانية، محملا الادارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الاعمال الاستفزازية، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم الجمعة.

كما دعا مساعد وزير الخارجية الى نقل هذه الرسالة بان ايران لا تريد حربا مع أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية لن تطيق أي عمل عدواني وسيتم التصدي له فورا.

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من جانبه، قال السفير السويسري بطهران انه سيبلغ احتجاج ايران الى المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وتاججت التوترات القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران عقب اعلان الاخيرة عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت مجالها الجوي أمس الخميس.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها اسقطت الطائرة في المجال الجوي الدولي.