كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5,1 ريختر يضرب غرب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بمقياس ريختر، وادي لوار في غرب فرنسا.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، شعر الآلاف من الناس بالزلزال عندما وقع في حوالي الساعة 8.50 صباح يوم الجمعة بالقرب من بلدة بروسوار، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار على الفور.

وأعرب سكان عن انزعاجهم من الزلزال الذي وقع في مناطق بعيدة، مثل نورماندي في الشمال وبوردو في الجنوب ومدن لومان ونانت ورين و كاين.

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وكان أخر زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على بعد حوالي 30 ميلاً إلى الشمال من بوردو في أواخر مارس من هذا العام.

وسقطت مداخن على مبنيين سكنيين فارغين فى بابيزيوس، أثناء الهزة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أضرار جسيمة.

وتعتبر الزلازل بهذا الحجم معتدلة ولكنها نادرة نسبياً في فرنسا، رغم أن العشرات من الزلازل المعتدلة يتم تسجيلها كل عام.

ووقع آخر زلزال قاتل في فرنسا عام 1909 عندما هز زلزال قوته 6 درجات في بلدة لامبيسك في بروفانس.