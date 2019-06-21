كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زيارة رئيس الصين.. رويترز: مشاكل كوريا الشمالية أكبر من العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما تكون الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج قد عززت آمال كيم جونج أون، في أن تأتى الإغاثة الاقتصادية قريبًا، لكن تقريرًا جديدًا يكشف أن طريق كوريا الشمالية للاستثمار الدولي ربما يكون أكبر من العقوبات، وفقاً لوكالة رويترز.

ورغم عدم وجود علامات على أن العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية بسبب أسلحتها النووية سيتم رفعها رسميًا قريبًا، يقول باحثون في مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، إن كوريا الشمالية لديها المزيد من المشكلات الأساسية التي يتعين التغلب عليها إذا كانت تريد الحصول على تمويل أجنبي.

"ورغم تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية أمر ضروري، فإنه لا يكفي أن يحصل الشمال على حق الوصول الكامل إلى سوق رأس المال العالمي"، وفقاً للتقرير.

وقال التقرير :"لابد من التخلص من الطبقات المركزة للحظر المالي الأمريكي والدولي، بما في ذلك المخاوف بشأن غسل الأموال وسلامة النظام التنظيمي لكوريا الشمالية".

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ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحافز اقتصادي هائل لكوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية، لكن الأخيرة رفضت فكرة التخلى عن ترسانتها مقابل المال، لكن الزعيم كيم بدأ حملة لتحريك اقتصاد البلاد.

وأثارت زيارة شي إلى بيونج يانج يومي الخميس والجمعة احتمال إقامة علاقات اقتصادية إضافية بين كوريا الشمالية والصين، ولكن لا يزال هناك العديد من الحواجز.

وحتى إذا تم تخفيف العقوبات في نهاية المطاف، فإن حكومة كوريا الشمالية لا تزال تحتفظ بقوة في جزء كبير من الاقتصاد.

وتصنّف منظمة الشفافية الدولية، كوريا الشمالية كواحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، وهناك علامات قليلة على أن كيم يتحرك لتخفيف سيطرة بيونج يانج بشكل كبير.

وقال تقرير جمعية كوريا :"إن عدم الاستعداد للإصلاح المنهجي يعد عقبة أكثر أهمية من الحواجز التي فرضها مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية".