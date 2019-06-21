أصدر عدد من الفنانين أغنية بعنوان “جينا نباركو” للاحتفال بذكرى ميلاد الأمير مولاي رشيد، الـ49، والتي حلت، أمس الخميس.
وشارك في العمل الفنانون بدر سلطان، وسناء مرحاتي، وماجدة اليحياوي، إضافة إلى اللبناني كاظم شماس.
وتتغنى الأغنية، التي صدرت على شكل كليب، بالأمير مولاي رشيد، وتعتبر ذكرى ميلاده مناسبة لفرح الشعب المغربي، كما تشيد بالملك محمد السادس، وولي العهد مولاي الحسن.
وأثار اللبناني كاظم انتباه الجمهور بظهوره يغني في الأغنية، معبرا عن انتمائه الوجداني إلى المغرب، حيث يستقر رفقة زوجته الفنانة المغربية، ماريا نديم.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 فنانين مغاربة وآخر لبناني يباركون لمولاي رشيد عيد ميلاده بأغنية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.