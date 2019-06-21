3 فنانين مغاربة وآخر لبناني يباركون لمولاي رشيد عيد ميلاده بأغنية – فيديو

أصدر عدد من الفنانين أغنية بعنوان “جينا نباركو” للاحتفال بذكرى ميلاد الأمير مولاي رشيد، الـ49، والتي حلت، أمس الخميس.

وشارك في العمل الفنانون بدر سلطان، وسناء مرحاتي، وماجدة اليحياوي، إضافة إلى اللبناني كاظم شماس.

وتتغنى الأغنية، التي صدرت على شكل كليب، بالأمير مولاي رشيد، وتعتبر ذكرى ميلاده مناسبة لفرح الشعب المغربي، كما تشيد بالملك محمد السادس، وولي العهد مولاي الحسن.

وأثار اللبناني كاظم انتباه الجمهور بظهوره يغني في الأغنية، معبرا عن انتمائه الوجداني إلى المغرب، حيث يستقر رفقة زوجته الفنانة المغربية، ماريا نديم.