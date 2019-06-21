عاجل…السطو على وكالة بنكية ضواحي البيضاء

أقدمت عصابة مكونة من شخصين، اليوم الجمعة، على السطو على وكالة بنكية، بعين حرودة، ضواحي البيضاء، وتمكنت من سرقة مبالغ مالية هامة.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن العصابة التي نفذت عملية السطو، اعتدت على بعض الموظفين، قبل سرقة مبالغ مالية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما فرا من عين المكان.

ويشار إلى عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات السطو والوصول إلى المتورطين في العملية.