أقدمت عصابة مكونة من شخصين، اليوم الجمعة، على السطو على وكالة بنكية، بعين حرودة، ضواحي البيضاء، وتمكنت من سرقة مبالغ مالية هامة.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن العصابة التي نفذت عملية السطو، اعتدت على بعض الموظفين، قبل سرقة مبالغ مالية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهما فرا من عين المكان.
ويشار إلى عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات السطو والوصول إلى المتورطين في العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…السطو على وكالة بنكية ضواحي البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.