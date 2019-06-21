وزارة التعليم تعلن عن تغيير في موعد الإعلان الرسمي عن نتائج الباكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا- دورة يونيو 2019، إلى يوم الأحد23 يونيو2019، بدل يوم الأربعاء26 يونيو 2019.

وأوضحت الوزارة اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء بعد تيسيير عملية التصحيح، بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة “T”aalim.maالخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارةwww.men.gov.ma.

وتؤكد الوزارة، أنالنتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها، من مسطحة إلكترونية وموقع “ترشيحات”.