العبدلاوي: على جميع الفاعلين القيام بتعبئة شاملة لمواجهة حرب الطرق في طنجة – فيديو

عبر عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أول أمس الأربعاء، عن أسفه من ارتفاع وتيرة حوادث السير في المدينة، خصوصا في الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

وكشف العبدلاوي، خلال حضوره في ندوة، نظمها مركز ابن بطوطة، بعنوان “الديمقراطية التشاركية بالمغرب الحصيلة والآفاق”، أن التقليص من حوادث السير يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين في المدينة.

وأضاف العبدلاوي أن التشوير الطرقي، والمراقبة بالرادارات يعتبران جانبا مهما للحد من حوادث السير، غير أن دور التحسيس، والتربية على ثقافة احترام قانون السير مسألة مهمة تحتاج إلى تظافر الجهود.

واعتبر المتحدث نفسه أن سكان مدينة طنجة لديهم وعي جماعي بهذا الأمر، ويجب أن يتحول ذلك إلى مبادرات، وإجراءات عملية.