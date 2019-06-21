فاجعة مؤلمة.. مصرع ثلاث قاصرات غرقا في صهريج مائي في إحدى الضيعات الفلاحية 

لقيت ثلاث قاصرات مصرعهن، مساء أمس الخميس، غرقا في صهريج مائي في إحدى الضيعات الفلاحية في دوار اولاد يعلى في جماعة كماسة، نواحي إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن القاصرات الثلاث ينحدرن من دوار اولاد يعلى، حيث قصدن الصهريج رغبة في اللعب، قبل أن يلقين حتفهن فيه غرقا بطريقة لاتزال مجهولة.

وعرف محيط الواقعة حالة استنفار للوصول إلى جثث الضحايا الثلاث، إذ فور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية إلى عين المكان، حيث حلت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية لشيشاوة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مجاط تحقيقا للوصول إلى ملابسات، وظروف الفاجعة بتعليمات من النيابة العامة وسط جو من الحزن، والألم في المنطقة.