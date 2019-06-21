إنتر ميلان يتوصل لاتفاق نهائي لضم لوكاكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي توصل لاتفاق نهائي بموجبه سيحصل على خدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر وبييرو أوسيليو المدير الرياضي توصلا إلى اتفاق نهائي مع لوكاكو يقضى بحصوله على راتب سنوي رفقة النيراتزوري يبلغ 6.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إنتر واليونايتد لإنهاء الصفقة لا تزال طويلة، خاصة أن إدارة الشياطين الحمر تطلب الحصول على 80 مليون يورو، للتخلي عن خدمات النجم البلجيكي.

وأوضحت أن إدارة إنتر ترى أن النادي عليه التخلص أولًا من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاستغلال أموال الصفقة في التعاقد مع لوكاكو.

يذكر أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للإنتر، هو من طلب التعاقد مع لوكاكو، للرهان عليه في هجوم النيراتزوري بالموسم الجديد.