 تقارير تكشف خطة برشلونة لاستعادة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية عن خطة فريق برشلونة الإسباني من أجل استعادة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إلى ملعب "كامب نو" في الصيف الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المفاوضات جارية الآن بين الناديين بشأن إتمام الصفقة، إلا أن الوضع يبدو معقدًا.

وأشارت إلى أن المفاوضات لا تتم بشكل مباشر بين الناديين، بسبب توتر العلاقة بين برشلونة وسان جيرمان، ولذلك يتم تبادل العروض عن طريق الوكيلين بيني زاهافي وكيا جورابشيان.

وأوضحت الصحيفة أن سان جيرمان لا يريد الخسارة ماليًا عند التخلص من نيمار، ولذلك فإنه يطلب الحصول على 300 مليون يورو لإبرام الصفقة، ولكن إدارة البارسا رفضت دفع هذا الرقم.

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وأفادت بأن برشلونة قدم عرضه الأول وهو 100 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم البارسا، الذي يحظى بإعجاب سان جيرمان.

كما دعم برشلونة موقفه في المفاوضات عن طريق عرض إدخال نجمين آخرين من صفوفه في الصفقة هما الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة اختيار سان جيرمان لإدخال أحد اللاعبين الآخرين في الصفقة، فإن البارسا سيضطر إلى تخفيض مبلغ الـ100 مليون يورو.

ويحتفظ برشلونة بحل آخر لاستعادة نيمار، وهو تقديم بطاقة كوتينيو فقط، مع رفع المبلغ المالي المعروض لأكثر من 100 مليون يورو.