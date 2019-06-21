قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل مسجد شرقي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الجمعة 2019/6/21 03:22 مساء بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/6/21 03:22 مساء بتوقيت أبوظبي تفجير انتحاري في بغداد - أرشيفية

كشف مصدر في الشرطة العراقية عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في تفجير انتحاري داخل مسجد في منطقة "البلديات" شرقي بغداد. وقال المصدر -في تصريح صحفي- إن انفجاراً بحزام ناسف استهدف، ظهر الجمعة، حسينية الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد. وأضاف أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث.

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