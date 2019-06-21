اختتام تدريب عسكري لدول "الساحل والصحراء" بمصر

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نجاة الجباليالجمعة 2019/6/21 03:37 مساء بتوقيت أبوظبي
جانب من تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب
أعلن الجيش المصري، الجمعة، انتهاء فعاليات تدريب دول "الساحل والصحراء" لمكافحة الإرهاب، بقاعدة عسكرية، غربي البلاد.
ووفق بيان للجيش المصري، فإن تدريب دول "الساحل والصحراء" لمكافحة الإرهاب الذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو اختتمت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية (غرب).
وأوضح أن الفعاليات تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.
وأشار إلى أن المراحل الأولى للتدريب (انطلق في 13 يونيو/حزيران الجاري) قد تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية؛ لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية.
وتولى اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في ظل رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وفي يونيو/حزيران 2018، أعلنت مصر إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء.
وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء 1998 في ليبيا بمشاركة 6 دول، وتوسعت عضويته بعد 8 سنوات، ليضم حتى الآن 23 دولة عربية وأفريقية.
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