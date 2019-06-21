بريطانيا تطالب إيران بوقف التصعيد وتؤكد تواصلها مع واشنطن

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن بريطانيا على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في إيران، وتدعو باستمرار إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات.

وأضافت المتحدثة، في تصريحات صحفية: "قلنا مرارا وتكرارا إننا ندعو إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات، ولطالما أوضحنا مشاكلنا مع الأنشطة الإيرانية".

وتابعت: "لا نعتقد أن التصعيد سيصب في مصلحة أي طرف، ونواصل الحوار مع الولايات المتحدة وشركائنا".