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رويترزالجمعة 2019/6/21 02:44 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إن بريطانيا على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في إيران، وتدعو باستمرار إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات.
وأضافت المتحدثة، في تصريحات صحفية: "قلنا مرارا وتكرارا إننا ندعو إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات، ولطالما أوضحنا مشاكلنا مع الأنشطة الإيرانية".
وتابعت: "لا نعتقد أن التصعيد سيصب في مصلحة أي طرف، ونواصل الحوار مع الولايات المتحدة وشركائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تطالب إيران بوقف التصعيد وتؤكد تواصلها مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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