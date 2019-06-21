مبعوث أمريكا الخاص بإيران يحذر من مخاطر طهران باليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك إنه من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن، لعدم تهديد الملاحة في مضيق باب المندب.

وأضاف هوك -في تصريحات صحفية الجمعة- أن الحرس الثوري الإيراني عمل على تدريب مليشيا الحوثي، مشددة على أنه إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فستتصاعد مخاطر اندلاع صراع في الشرق الأوسط.



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وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن حملة الضغط على طهران تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن إيران تشعر بتأثيراتها.

وأكد أن طهران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر، مضيفا أننا نقبل بالحوار، لكن إيران رفضت دبلوماسية رئيس الوزراء الياباني وهاجمت سفينة يابانية.

وأشار هوك إلى أن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط، مضيفا أن العقوبات حرمت طهران من مليارات الدولارات التي كان الحرس الثوري سيستخدمها لشن هجمات مباشرة وغير مباشرة.

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران باستخدام الديمقراطية والدبلوماسية وليس القوة العسكرية.