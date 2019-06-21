الان تتابع “الطيران الهولندية” تعلن عدم التحليق فوق مضيق هرمز حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت شركة الطيران الهولندية “كي إل إم”، الجمعة، أن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية.
وقالت الشركة في بيان، إن الحادث مع الطائرة المسيرة هو سبب لعدم التحليق فوق مضيق هرمز حاليًا.. هذا إجراء وقائي، مؤكدة أن السلامة هي “الأولوية المطلقة” للشركة.
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