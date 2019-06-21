المبعوث الأمريكي: لا يحق لإيران الردّ على الدبلوماسية “بالقوة العسكرية”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك الجمعة من الخرج في السعودية أنه لا يحق لإيران الردّ على الدبلوماسية “بالقوة العسكرية” وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز.

وأضاف “دبلوماسيتنا لا تمنح إيران الحق بالرد بالقوة العسكرية”، متابعاً “على إيران أن ترد على الدبلوماسية بدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية”.