الرئيس الموريتاني يشن هجوما عنيفا على نظام الدوحة.. ماذا قال؟

شن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، هجوما ناريا على إمارة قطر ووصفها بأنها "دولة تخريب ومقاطعتها الحل".

وقال الرئيس الموريتاني: إنه ليس نادمًا على قطع العلاقات مع قطر لأنها تشبه ألمانيا النازية.

وأوضح محمد ولد عبدالعزيز أن ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية.

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وشدد على أن إمارة قطر ساهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن ودعمت الإرهاب ونشر التطرف والعنف.

وقال الرئيس الموريتاني ساخرًا :"توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره".

وأضاف: "قطر سجنت شاعرًا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعرائها وتزعم نشر الديمقراطية".