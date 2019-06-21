الرئيس الموريتاني يشن هجوما عنيفا على نظام الدوحة.. ماذا قال؟

شن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، هجوما ناريا على إمارة قطر ووصفها بأنها "دولة تخريب ومقاطعتها الحل".
وقال الرئيس الموريتاني: إنه ليس نادمًا على قطع العلاقات مع قطر لأنها تشبه ألمانيا النازية.
وأوضح محمد ولد عبدالعزيز أن ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية.
وشدد على أن إمارة قطر ساهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن ودعمت الإرهاب ونشر التطرف والعنف.
وقال الرئيس الموريتاني ساخرًا :"توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره".
وأضاف: "قطر سجنت شاعرًا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعرائها وتزعم نشر الديمقراطية".
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