إخماد حريق داخل غرفة للعمال السوريين في ريفون والأضرار مادية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية، أخمدوا حريقاً شب داخل غرفة يقطنها عمال سوريين تقع في الطبقة الارضية داخل احد المباني السكنية في ريفون-كسروان، مشيرة الى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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