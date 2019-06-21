اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون الى انه "عندما بنينا تفاهمات وطنية، خاصة في ساحل بعبدا والحدت، كنّا مدركين أننا نبني شبكة أمان وطنية تحمي وحدتنا وعيشنا معاً بتنوّع ولكن مع إحترام خصوصيات بعضنا البعض".
اضاف عون في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لعن الله من يريد إعادة تأجيج الفتن والتحريض بين المتفاهمين والواعين وحمى الله الحدت ورئيس بلديتها وأهلها بكلّ أطيافهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: لعن الله من يريد إعادة تأجيج الفتن والتحريض بين المتفاهمين والواعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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