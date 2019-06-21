الان عون: لعن الله من يريد إعادة تأجيج الفتن والتحريض بين المتفاهمين والواعين

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى انه "عندما بنينا تفاهمات وطنية، خاصة في ساحل ​بعبدا​ والحدت، كنّا مدركين أننا نبني شبكة أمان وطنية تحمي وحدتنا وعيشنا معاً بتنوّع ولكن مع إحترام خصوصيات بعضنا البعض".

اضاف عون في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "لعن الله من يريد إعادة تأجيج الفتن والتحريض بين المتفاهمين والواعين وحمى الله الحدت ورئيس بلديتها وأهلها بكلّ أطيافهم".