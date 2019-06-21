المفتي دريان تفقد المشروعين الكبيرين في رحاب المسجد العمري الكبير

تفقد مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ بعد أدائه صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في ​وسط بيروت​، المشروعين الكبيرين في رحاب المسجد العمري الكبير بعد ترميمها وإعادة تأهيليهما على نفقة ​جمعية العزم والسعادة​ ليكونا مركزا لخدمة القران الكريم وقاعة تضم جميع المناسبات الدينية والثقافية والعلمية باسم الحاج عزمي ميقاتي ومتحفا إسلاميا باسم الحاجة سعاد غندور، يحتوي على التراث الإسلامي ومخطوطات ومصاحف وكنوز من تراثنا الإسلامي.

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