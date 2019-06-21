مصلحة الليطاني: للالتزام بقرار تصنيف أراض مناطق ثروة زراعية

وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتبا الى كل من ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جودة ومحافظ ​النبطية​ القاضي ​محمود المولى​، طلبت بموجبه "ضرورة التعميم على البلديات الواقعة ضمن النطاق الاستثماري لمشروع ري الجنوب على منسوب 800 بالالتزام بقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 22/2019 تاريخ 12/6/2019 الرامي إلى تصنيف بعض الأراضي مناطق ثروة زراعية وطنية بعيدة عن المناطق المدينية والمحافظة عليها كإرث وطني لا يمكن استرجاعه إذا تم تحويله من أرض زراعية إلى أرض مبنية، وبكل الأحوال الزام البلديات بمراعاة مقتضيات الحفاظ على الأراضي الزراعية ضمن النطاق الاستثماري لمشروع 800 لتجنب هدر الاموال العامة من خلال التفريط بالحيزات الزراعية قبل وصول المشروع".

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