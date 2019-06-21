شيخ العقل التقى وفد الشورى السعودي وأشاد بموقف المملكة الداعم للبنان

التقى شيخ عقل طائفة الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​ وفد ​مجلس الشورى​ في المملكة العربية ​السعودية​ برئاسة صالح بن منيع الخليوي، يرافقه السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​. بحضور وفد من المشايخ ضم قاضي المذهب الدرزي الشيخ ​غاندي مكارم​، وعضو الهيئة الاستشارية الدينية الشيخ ​غسان الحلبي​ والشيخين سامي عبد الخالق ونزيه صعب.

وخلال اللقاء رحّب شيخ العقل "بالوفد في دار طائفة الموّحدين الدروز التي تعتز بالعلاقات الأخوية التاريخية مع السعودية وقيادتها الحكيمة، وفي مقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووقوفها الى جانب لبنان في العديد من المحطات السياسية والوطنية والإنسانية ابّان الضغوطات التي تعرّض لها والمحن التي مرّ بها، حيث كانت المملكة العربية تبادله الوفاء والحرص على سيادته وعروبته ووحدته الوطنية وحفظ امنه واستقراره".

وفي هذا السياق ثمّن شيخ العقل "للجهود المخلصة والدور الدؤوب الذي يقوم به سفير المملكة في لبنان وليد البخاري من اجل تعزيز التعاون وترسيخ الإخوة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والروحية والاجتماعية".

من جهته عبّر رئيس الوفد السعودي الخليوي عن"احترامه لطائفة الموّحدين الدروز وبني معروف وتاريخهم المشرّف كأحد ركائز المكوّنات اللبنانية". مقدما "صورة عن مهام ودور مجلس الشورى حيال ما يجري اليوم في السعودية من حركة نهضوية شاملة تصب في مصلحة الامة والصورة الحضارية للاسلام بشكل عام".