الكتيبة الهندية احتفلت باليوم العالمي لليوغا

احتفلت ​الكتيبة الهندية​ الـ20 في القطاع الشرقي في اليونيفيل باليوم العالمي لليوغا، وذلك في مقر قيادتها في نقار ​كوكبا​.

وقد افتتح الجنرال رافاييل كولومير مارتينيز ديل بيرال هذا الحدث الذي شارك فيه نحو 300 شخص، بمن فيهم جنود من مختلف كتائب اليونيفيل العاملة في القطاع الشرقي، و​ممثلين​ عن الجمعيات النسائية في المنطقة. فاعرب عن سعادته لرؤية فن اليوغا يمارسه ​الشعب اللبناني​ بشغف وتفاني كبيرين".

بدوره، قال قائد الكتيبة الهندية العشرين العقيد جيفان: "إنني مسرور لمعرفة أن اليوغا، وهي هدية لا تقدر بثمن من التقاليد الهندية القديمة، يمارسها الشعب اللبناني، وسنكون سعداء لإقامة العديد من هذه النشاطات مع الأهالي في ​المستقبل​. هذا التفاعل بين السكان المحليين واليونيفيل من شأنه أن يزيد ويعمق أواصر الصداقة بين الطرفين".

إشارة الى أنه أشرف على جلسات "اليوغا والتأمل" مدربي اليوغا المشهورين من بيروت والشوف، دنيا نجار (مركز سري ديفي)، وكارلا مكرزل (نقابة معلمي اليوغا في لبنان)، ودانا شمس الدين (مؤسسة فن الحياة)، جنبا إلى جنب مع فرقهم.

وقبل شهر من ذلك، أطلقت الكتيبة الهندية صفوف اليوغا بين السكان المحليين من خلال تنظيم 12 صف يوغا في ​إبل السقي​ و​راشيا الفخار​ وسوق الخان في منطقة عملياتها وعدد من البلدات المجاورة.