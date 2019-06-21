موظفو مستشفى جزين الحكومي يعلنون الاضراب الشامل و التوقف عن استقبال المرضى

أعلن موظفو ​مستشفى جزين الحكومي​، ان بعد تفاقم ​الوضع المالي​ في المستشفى من جرّاء عدم تسديد الرواتب لأكثر من أربعة أشهر و الأوضاع المالية الصعبة بحيث أصبحت الحالة المادية للموظفين مذرية و معدومة، وبعد سلسلة اتصالات مع المراجع المعنية في كلّ من ​وزارة الصحة العامة​ و المالية التي أكدت عدم وجود أية مستحقات مالية تذكر في المدى القريب، و حيث أن الموظف لم يعد بامكانه تأمين الحد الأدنى من بدلات وصوله الى مركز العمل و تأمين بدل حاجاته اليومية، وأمام هذا الواقع، يعلن موظفو المستشفى الاضراب الشامل عن العمل و التوقف عن استقبال المرضى في مختلف الأقسام باستثناء مرضى غسيل الكلى و الحالات الطارئة المرتبطة مباشرة بحياة المريض و ذلك اعتبارا" من غدا السبت في 22 حزيران ولمدة اسبوع.

وناشد الموظفون أهالي المنطقة الى التضامن و الوقوف الى جانب الموظفين بشتّى الوسائل و المساعدة للحصول على مستحقاتهم و الى وقفة تضامن نهار الأربعاء المقبل في 26 حزيران عند الحادية عشرة صباحاً بحضور ​وسائل الاعلام​ للتداول و اصدار بيان مشترك.