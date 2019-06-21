عضو في حزب المحافظين البريطاني يدفع متظاهرة ممسكا إياها من عنقها

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومشاهد مصورة لعضو حزب المحافظين البريطاني مارك فيلد، وهو يقوم بدفع إمراة ممسكا إياها من عنقها ويدفعها نحو الحائط.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن المرأة التي دفعها فيلد هي محتجة على تغير المناخ، قاطعت خطاب فيليب هاموند.
وقدم فيلد في بيان إعتذاره من المرأة، معتبرا انه "في ظل ما حصل شعرت أنه يجب وقف التهديد على سلامة الحاضرين".
ولفتت الصحيفة الى أن هذا الحادث يأتي بعد خطاب ألقاه فيلد قبل ستة أسابيع وتحدث فيه كجزء من نقاش برلماني يركز على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وعلى ضرورة أن تكون المرأة في مأمن من الأذى.
*ترجمة "النشرة"
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