اخبار العالم

عضو في حزب المحافظين البريطاني يدفع متظاهرة ممسكا إياها من عنقها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إنتشرت عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا ومشاهد مصورة لعضو ​حزب المحافظين​ البريطاني مارك فيلد، وهو يقوم بدفع إمراة ممسكا إياها من عنقها ويدفعها نحو الحائط.

وبحسب صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية، فإن ​المرأة​ التي دفعها فيلد هي محتجة على تغير المناخ، قاطعت خطاب ​فيليب هاموند​.

وقدم فيلد في بيان إعتذاره من المرأة، معتبرا انه "في ظل ما حصل شعرت أنه يجب وقف التهديد على سلامة الحاضرين".

Advertisements

ولفتت الصحيفة الى أن هذا الحادث يأتي بعد خطاب ألقاه فيلد قبل ستة أسابيع وتحدث فيه كجزء من نقاش برلماني يركز على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء ​العالم​ وعلى ضرورة أن تكون المرأة في مأمن من الأذى.

*ترجمة "النشرة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو في حزب المحافظين البريطاني يدفع متظاهرة ممسكا إياها من عنقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا