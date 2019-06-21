عضو في حزب المحافظين البريطاني يدفع متظاهرة ممسكا إياها من عنقها

إنتشرت عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ صورا ومشاهد مصورة لعضو ​حزب المحافظين​ البريطاني مارك فيلد، وهو يقوم بدفع إمراة ممسكا إياها من عنقها ويدفعها نحو الحائط.

وبحسب صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية، فإن ​المرأة​ التي دفعها فيلد هي محتجة على تغير المناخ، قاطعت خطاب ​فيليب هاموند​.

وقدم فيلد في بيان إعتذاره من المرأة، معتبرا انه "في ظل ما حصل شعرت أنه يجب وقف التهديد على سلامة الحاضرين".

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ولفتت الصحيفة الى أن هذا الحادث يأتي بعد خطاب ألقاه فيلد قبل ستة أسابيع وتحدث فيه كجزء من نقاش برلماني يركز على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء ​العالم​ وعلى ضرورة أن تكون المرأة في مأمن من الأذى.

*ترجمة "النشرة"